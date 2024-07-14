«Зенит» снова оставит «Краснодар» без трофея: публикуем анонс Суперкубка России

В преддверии нового сезона российского футбола «Зенит» и «Краснодар» выходят на старт с разными историями успеха и амбициями. Санкт-Петербургский «Зенит», под руководством Сергея Семака, продолжает укреплять свои позиции после триумфального прошлого года, в котором команда выиграла все возможные внутренние трофеи: Суперкубок, золото Российской Премьер-Лиги и Кубок России. В новом сезоне состав пополнился Латышонком из «Балтики», Волковым, Горшковым и Глушенковым, что делает «Зенит» еще более формидабельным соперником.



С другой стороны, «Краснодар», все еще в поиске своего первого крупного трофея, также активно обновляет состав под руководством вернувшегося Мусаева, стремясь к более динамичному и атакующему стилю игры. Продажа вратаря Сафонова за 20 млн евро и другие изменения в составе команды свидетельствуют о серьезных намерениях владельца клуба Галицкого изменить футбольную стратегию команды.





В то время как «Зенит» демонстрирует свою силу на домашнем турнире Winline Летнего кубка, наблюдая за вливанием новых игроков в командную игру, «Краснодар» уже показывает результаты, выиграв все предсезонные матчи и выставляя новые тактики на показ. Однако именно вратарские ошибки могут стать слабым местом для команды в предстоящем сезоне.С наступлением Суперкубка, который «Зенит» выигрывал последние шесть раз подряд, фанаты ждут ярких и насыщенных матчей. Семак уверяет, что команда постепенно входит в игровой ритм, и уже видно, что новички активно включаются в игру. Тем временем, у «Краснодара» наблюдаются определенные проблемы с глубиной состава, что может сыграть решающую роль в предстоящих встречах.На предстоящий Суперкубок букмекерская контора Winline предлагает поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 2.10 за то, что будет забито более 1,5 гола, отражая ожидания активной и результативной игры от обеих команд.