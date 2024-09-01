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Жена актёра Бориса Щербакова опровергла новости о госпитализации супруга

Татьяна Бронзова, известная актриса и супруга Б...

российский актёр театра и кино! 11 декаб ВКонтакте

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Татьяна Бронзова, известная актриса и супруга Бориса Щербакова, народного артиста России, недавно выступила с опровержением слухов о госпитализации своего мужа. Информация, распространенная некоторыми СМИ и в мессенджерах, оказалась не соответствующей действительности.

Реакция на ложные сообщения

В интервью телеканалу «Матч ТВ», Татьяна Бронзова выразила свое возмущение по поводу распространенных слухов. Она получила несколько звонков с сообщениями о якобы смерти ее мужа. "Это все попытки заработать на чужом горе. Нельзя так безответственно обращаться с информацией," — заявила Бронзова. Она подтвердила, что Борис Щербаков здоров и его состояние не вызывает опасений.

Детали слухов о здоровье Щербакова

Ранее в сообщениях некоторых telegram-каналов утверждалось, что Щербаков был госпитализирован с серьезными симптомами. Были разные предположения: кто-то писал о проблемах с сердцем, другие - о болях в животе. Помимо того, пошли слухи о том, что актер продолжительное время живет с диагнозами фибрилляции предсердий, кардиосклерозом и ишемией.

Карьера Бориса Щербакова

Борис Щербаков, родившийся в 1949 году в Ленинграде, после окончания школы-студии МХАТ в 1972 году, добился значительных успехов в актерской карьере. Он известен своими ролями в театре и на телевидении, а также активно участвовал в кинопроектах и телевизионных шоу. С 2015 по 2021 год Щербаков ведет программу «Последний день», а в октябре 2021 года стал лицом программы «Главный день» на телеканале «Звезда». В октябре 2023 года он стал ведущим шоу «Хорошие песни» на канале «ТВ-Центр».

Этот случай напоминает о важности верификации информации перед ее распространением, чтобы избежать распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред репутации и эмоциональному состоянию людей, пишет 78.ru.

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