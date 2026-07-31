Первый в России ортез-тренажер для кисти разработали в Сеченовском университете

В России появился первый ортез-тренажер для восстановления подвижности кисти. Разработку представили специалисты Сеченовского университета, сообщают «Известия».

Устройство совмещает функции классического ортеза и тренажера. Удлиненная конструкция фиксирует кости предплечья и лучезапястный сустав после хирургического вмешательства. Система со съемными пружинами, работающими по принципу эспандера, постепенно возвращает пальцам подвижность.

Первым испытателем стал пациент, перенесший пересадку донорского предплечья с кистью. Как рассказал директор Клиники пластической хирургии Сеченовского университета Валентин Шаробаро, уже через три месяца после операции мужчина смог держать предметы, пожимать руку и выйти на прежнюю работу. Нагрузку на кисть планируют постепенно увеличивать.

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