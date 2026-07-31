Новости Казани

В День республики в Казани ограничат движение судов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
30 августа в День республики и Дня города на Ка...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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30 августа, в День республики и День города, акватория Казанки в центре Казани станет закрытой для всех плавсредств. С 16:00 до 22:30 движение судов на отрезке между мостом Миллениум и Кировской дамбой запретят — под запрет попадут и гидроциклы, и маломерные суда, даже не состоящие на государственном учете.

Кабинет министров Татарстана подготовил проект постановления и отправил его на антикоррупционную экспертизу. Это стандартный этап перед принятием документа, так что ограничения почти наверняка вступят в силу.

Обеспечивать порядок на воде в этот день будут сотрудники МЧС и МВД. Казанцам, планировавшим прогулку на лодке или водном мотоцикле, стоит заранее скорректировать планы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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