Расчистку реки Челны в Набережных Челнах проведут в 2027–2028 годах
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Речку Челна в Набережных Челнах расчистят в 2027–2028 годах. Об этом сообщил министр экологии Татарстана Азат Зиганшин. Работы обойдутся в 133,9 миллиона рублей и затронут участок длиной 7,1 километра.
Челна — левый приток Камы. Она начинается у деревни Ташкичу Тукаевского района и впадает в Каму в районе жилого комплекса «Междуречье». Финансирование пойдёт по федеральному проекту «Вода России».
Раньше в планах значилась и река Мелекеска. Её очистка стартует уже в 2025 году и продлится до 2027-го. Стоимость — 313,9 миллиона рублей. После завершения проекта улучшится экологическая обстановка для примерно 250 тысяч жителей Челнов и окрестностей.
В целом в Татарстане в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» на 2025–2030 годы запланировано восемь водных мероприятий на сумму почти 3 миллиарда рублей. Из них 2,7 миллиарда выделят из федерального бюджета. Расчистку Челны ранее анонсировал замминистра экологии России Максим Корольков, когда осматривал очистку Мелекески.
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