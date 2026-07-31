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Расчистку реки Челны в Набережных Челнах проведут в 2027–2028 годах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В 2027–2028 годах в Набережных Челнах расчистят...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Речку Челна в Набережных Челнах расчистят в 2027–2028 годах. Об этом сообщил министр экологии Татарстана Азат Зиганшин. Работы обойдутся в 133,9 миллиона рублей и затронут участок длиной 7,1 километра.

Челна — левый приток Камы. Она начинается у деревни Ташкичу Тукаевского района и впадает в Каму в районе жилого комплекса «Междуречье». Финансирование пойдёт по федеральному проекту «Вода России».

Раньше в планах значилась и река Мелекеска. Её очистка стартует уже в 2025 году и продлится до 2027-го. Стоимость — 313,9 миллиона рублей. После завершения проекта улучшится экологическая обстановка для примерно 250 тысяч жителей Челнов и окрестностей.

В целом в Татарстане в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» на 2025–2030 годы запланировано восемь водных мероприятий на сумму почти 3 миллиарда рублей. Из них 2,7 миллиарда выделят из федерального бюджета. Расчистку Челны ранее анонсировал замминистра экологии России Максим Корольков, когда осматривал очистку Мелекески.

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