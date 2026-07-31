«Вот мы и нашли Алику!»: актриса из Казани рассказала про участие в новом сериале «Коп-звезда» на ТНТ

На ТНТ с 3 августа в 21:30 стартует новый сериал «Коп-звезда», в котором приняла участие актриса из Казани — Алина Азур.

Алина училась в Казанском Федеральном Университете, а позже, для реализации своей мечты, отправилась в Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy) в Лос-Анджелесе, поступив на актерское направление. Мы решили пообщаться с Алиной и узнать у нее про ее актерский путь, роль в новом сериале и родную Казань.

Скоро в эфир телеканала ТНТ выйдет новый проект «Коп-звезда», в котором вы приняли участие. Расскажите, чем этот сериал интересен? Кому его точно стоит посмотреть?

Сериал интересен актуальностью поставленных задач и проблем. Актуальность, первоочередно, связана с тем, что медийность, например, которую сейчас очень легко получить, приобрести, может иметь двоякий эффект. Она может и в пользу сыграть, может и во вред. Медийность, к которой люди не всегда готовы, и в сериале это четко показано, потому что это резко обрушивается на персонажа. Также сериал интересен и другими темами: романтикой, влюбленностью. Помимо этого, меня восхищают герои, которые в силу возраста, с энтузиазмом относятся к своей работе. Сериал хорош и для молодого поколения, и для людей, которые связаны с медийностью, и для подростков, конечно же.

Ваша карьера началась в модельном бизнесе. Расскажите, как пришли к съемкам в телевизионных проектах?

Я начала работать моделью с 19 лет и успешно занималась этим пять лет, после чего поступила на магистратуру. Актерская профессия меня привлекала с детства, но реализовать я смогла её уже в более зрелом возрасте. У меня первое образование связано с финансами: я поступала в КГФЭИ, а закончила уже наш Казанский Федеральный Университет. У меня на тот момент не было возможности заниматься актерским мастерством, но после окончания я зашла в эту профессию, уже после 30, воплотив свою детскую мечту в реальность.

В сериале «Коп-звезда» вы играете Алику. Расскажите немного о вашей героине, какая она?

По поводу моего персонажа Алики: тот момент, когда меня пригласили на пробы, был забавным. Ко мне подошел кастинг-директор Юлия Ерохина, они меня увидели на красной дорожке какой-то премьеры, названия которой я, к сожалению, не помню. Я была в таком очень красивом платье, и ко мне подходит кастинг-директор и говорит: «Вот мы и нашли Алику!». Я, если честно, не сразу поняла, что за Алика, ведь я Алина. И это было очень забавным. Они мне говорят: «Мы увидели в вас данного персонажа, предлагаем вам записать пробы». Собственно, я записываю пробы и попадаю в точку, придя в проект. Собственно, вот так интересно получилось. Алика – яркая, внешне очень интересная, уверенная в себе, знающая себе цену. Она прекрасно умеет общаться с противоположным полом, флиртующая и очень яркая девушка.

фотография предоставлена телеканалом ТНТ

Как вам работалось с коллегами по съемочной площадке – актерами, режиссером? Были ли какие-то интересные случаи на съемках?

Знаете, всегда очень приятно сотрудничать и работать с коллегами, которые понимают, что у нас всех одна цель – снять замечательное и душевное кино. Энергетика была супер легкая, вторых дублей практически не было, мы понимали друг друга с полуслова, не было никаких негативных моментов, было море позитива и шуток. Мы даже перед мотором не сразу останавливались смеяться, потому что постоянно тусили вместе в хорошем ключе. Замечательный режиссер Виталий Дудка, замечательнейшие продюссеры Георгий Малков и Роксана Санкина. И если я вижу эти имена, то понимаю, что проект обречен на успех и высокие цифры в кино. Все проекты очень просматриваемые, любимые зрителем всех возрастов от мала до велика, поэтому я очень счастлива, что мне удалось поучаствовать в таком телевизионном проекте.

Вы родом из Казани. Часто ли сейчас бываете в родных краях? Какие у вас любимые места?

Да, я родом из Казани и очень люблю свой родной город. Я сама татарка, и с этим городом у меня связано всё детство, юность, так как я до 22 лет здесь проживала и училась. Приезжаю как минимум раз в год, чтобы повидаться с друзьями, повидаться с родными, хоть моя семья и живет уже в другом городе. Приезжаю ещё к родным улицам и в мечеть. Я очень люблю гулять и стараюсь передвигаться по городу, когда есть время, пешком, потому что у нас очень красивая архитектура и в целом слияние культур: восточной, татарской, мусульманской и славянской. Оно всё, как мне кажется, внесло прекраснейшее виды в архитектуру, прекраснейшую в целом обстановку и атмосферу. У нас очень добрые и очень гостеприимные люди проживают, да и в целом очень уютно, поэтому я всегда с удовольствием приезжаю. К сожалению, нет такого времени, чтобы приехать на подольше, но стараюсь и по городу прогуляться, и эчпочмаков наесться. В целом у нас, конечно, замечательная кухня, замечательные люди. Съездить куда-то на природу и отдохнуть — тоже никаких проблем. Возвращаюсь всегда с любовью!

фотография предоставлена телеканалом ТНТ

Отметим, что режиссером сериала «Коп-звезда» стал Виталий Дудка, автор проектов «Юра-дворник» и «Нейробатя». В главных ролях — Никита Панфилов, который сыграл майора Андрея Китаева по прозвищу Кит, и Анастасия Красовская, ставшая в сериале Никой Юдиной. Звездный дуэт сыграли напарников по полицейскому участку. Также в проекте приняли участие Виктория Богатырёва, Дмитрий Блохин, Даня Киселёв, Екатерина Борисова, Вероника Васент и Сергей Фролов.