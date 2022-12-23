Зеленский слезно выпросил у Штатов ЗРК Patriot, а Путин пообещал их "пощелкать"

Визит украинского лидера в США завершился договоренностями о поставке США Украине ЗРК Patriot, но это не является проблемой для России.

По данным ТАСС, российский президент Владимир Путин живо отреагировал на известия о поставках американцами Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Так, комментируя решение Вашингтона, Владимир Путин заверил, что "пэтриоты" являются устаревшими системами, которые уступают в точности российским комплексам С-300 и пообещал, что бойцы Армии России "пощелкают" американские ЗРК.

Напомним, что 45 миллиардов долларов и дополнительные поставки военной техники в Конгрессе США Зеленский требовал в ультимативной форме, заставив собравшихся недоумевать, почему так.

Ведущий телеканала Fox News в прямом эфире назвал Зеленского "администратором стрип-клуба", который заявился в Конгресс требовать деньги.