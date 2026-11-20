Кабинет министров Татарстана принял решение о создании новой автономной некоммерческой организации — Дирекции кадровых решений здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Инициатором создания структуры выступил Минздрав РТ, который станет учредителем организации от имени республики. Ведомству предстоит внести в Кабмин предложения по кандидатурам представителей Татарстана в органах управления Дирекции.

В течение шестидесяти дней Минздрав должен утвердить устав организации и обеспечить её государственную регистрацию. До 30 декабря текущего года необходимо внести добровольный имущественный взнос в размере десяти тысяч рублей, а также провести иные мероприятия, связанные с созданием Дирекции.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство здравоохранения Татарстана.