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Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу – хранится очень долго

Почему довольствоваться обычной замороженной зе...

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Почему довольствоваться обычной замороженной зеленью, когда можно создать настоящую кулинарную магию?

Авторы популярного кулинарного канала предложили простой и эффективный способ сохранить вкус и аромат свежей зелени на долгое время.

Что понадобится:

✔ 100 г свежего укропа — сочного и с ярким летним ароматом
✔ 100 г петрушки — лучше выбрать молодую, с нежными листьями
✔ 2-3 зубчика чеснока — для придания пикантности
✔ 50 г морской соли — не только для вкуса, но и как натуральный консервант

Как приготовить?

  1. Тщательно промойте зелень и полностью высушите её (влага — враг долговременного хранения).
  2. Измельчите укроп, петрушку и чеснок в блендере до состояния пасты.
  3. Равномерно распределите массу на противне, покрытом пергаментом.
  4. Сушите в духовке при 150°C, пока смесь не станет хрупким «листом» — это займет 2-3 часа.
  5. После охлаждения разломайте на кусочки и снова измельчите в блендере до порошкообразного состояния.
  6. Переложите в герметичную банку — и вот ваша домашняя «зеленая соль» готова!

Почему это стоит попробовать?

  • Хранится годами благодаря соли и отсутствию влаги.
  • Универсальная приправа, которая подходит для супов, мясных и рыбных блюд, салатов и яичницы.
  • Значительно ароматнее покупных смесей, так как сделана из настоящей зелени, а не из сублиматов.

Попробуйте, и ваши зимние блюда получат новый, яркий вкус.

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