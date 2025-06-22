Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу – хранится очень долго
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Почему довольствоваться обычной замороженной зеленью, когда можно создать настоящую кулинарную магию?
Авторы популярного кулинарного канала предложили простой и эффективный способ сохранить вкус и аромат свежей зелени на долгое время.
Что понадобится:
✔ 100 г свежего укропа — сочного и с ярким летним ароматом
✔ 100 г петрушки — лучше выбрать молодую, с нежными листьями
✔ 2-3 зубчика чеснока — для придания пикантности
✔ 50 г морской соли — не только для вкуса, но и как натуральный консервант
Как приготовить?
- Тщательно промойте зелень и полностью высушите её (влага — враг долговременного хранения).
- Измельчите укроп, петрушку и чеснок в блендере до состояния пасты.
- Равномерно распределите массу на противне, покрытом пергаментом.
- Сушите в духовке при 150°C, пока смесь не станет хрупким «листом» — это займет 2-3 часа.
- После охлаждения разломайте на кусочки и снова измельчите в блендере до порошкообразного состояния.
- Переложите в герметичную банку — и вот ваша домашняя «зеленая соль» готова!
Почему это стоит попробовать?
- Хранится годами благодаря соли и отсутствию влаги.
- Универсальная приправа, которая подходит для супов, мясных и рыбных блюд, салатов и яичницы.
- Значительно ароматнее покупных смесей, так как сделана из настоящей зелени, а не из сублиматов.
Попробуйте, и ваши зимние блюда получат новый, яркий вкус.
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