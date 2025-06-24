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Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу – хранится может долго

Зачем ограничиваться обычной заморозкой, если е...

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Зачем ограничиваться обычной заморозкой, если есть способ сохранить свежую зелень с её ароматом и вкусом надолго? Авторы-кулинары делятся несложным рецептом натуральной приправы, которая пригодится в любое время года.

Что потребуется:

✔ 100 г свежего укропа — ароматного и ярко-зелёного
✔ 100 г петрушки — предпочтительно молодой
✔ 2–3 зубчика чеснока — для насыщенного вкуса
✔ 50 г морской соли — выступает как усилитель вкуса и консервант

Пошаговый процесс:

  1. Зелень промойте и тщательно просушите — избыток влаги сокращает срок хранения.
  2. Измельчите все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
  3. Выложите массу на противень с пергаментом и сушите в духовке при 150 °C около 2–3 часов, пока не образуется сухой пласт.
  4. Остудите, разломайте и снова измельчите в порошок.
  5. Храните в герметичной ёмкости — приправа готова!

Почему это стоит приготовить:

✔ Сохраняется длительное время благодаря соли и обезвоживанию
✔ Универсальна — подходит ко многим блюдам: супам, мясу, рыбе, овощам, омлетам
✔ Ароматнее и натуральнее покупных альтернатив

Такой домашний порошок из зелени подарит вашим зимним блюдам насыщенный вкус и напомнит о лете.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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