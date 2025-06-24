Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу – хранится может долго
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Зачем ограничиваться обычной заморозкой, если есть способ сохранить свежую зелень с её ароматом и вкусом надолго? Авторы-кулинары делятся несложным рецептом натуральной приправы, которая пригодится в любое время года.
Что потребуется:
✔ 100 г свежего укропа — ароматного и ярко-зелёного
✔ 100 г петрушки — предпочтительно молодой
✔ 2–3 зубчика чеснока — для насыщенного вкуса
✔ 50 г морской соли — выступает как усилитель вкуса и консервант
Пошаговый процесс:
- Зелень промойте и тщательно просушите — избыток влаги сокращает срок хранения.
- Измельчите все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
- Выложите массу на противень с пергаментом и сушите в духовке при 150 °C около 2–3 часов, пока не образуется сухой пласт.
- Остудите, разломайте и снова измельчите в порошок.
- Храните в герметичной ёмкости — приправа готова!
Почему это стоит приготовить:
✔ Сохраняется длительное время благодаря соли и обезвоживанию
✔ Универсальна — подходит ко многим блюдам: супам, мясу, рыбе, овощам, омлетам
✔ Ароматнее и натуральнее покупных альтернатив
Такой домашний порошок из зелени подарит вашим зимним блюдам насыщенный вкус и напомнит о лете.
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