Завалит снегом по голову до конца декабря: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды

Стало известно, что жителей центральных регионов России ожидают невероятные погодные сюрпризы в преддверии новогодних праздников.

Метеорологическая служба Gismeteo поделилась с гражданами страны прогнозом на оставшуюся часть декабря 2023 года, и предоставленная информация может шокировать. В Центральной России со вчерашнего дня температура воздуха держится на плюсовой отметке, вместе с тем во многих регионах продолжает идти снег и ледяные дожди: такая ситуация будет продолжаться вплоть до наступления Нового года.

Например, в столице Татарстана за 12 дней выпадет рекордное количество осадков, равных 51,5 миллиметра, при том, что среднестатистическая норма за весь декабрь составляет 50 миллиметров. До конца текущей недели в Казани дневная температура не опустится ниже нуля, а со следующего понедельника начнет снижаться, достигнув минус 14 градусов. Такая ситуация станет причиной образования ледяных корок на дорогах, поэтому жителям Татарстана настоятельно рекомендуют быть осторожными в описанный период.