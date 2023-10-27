Новости России
· Ульяна Сенько

«Запретят уже с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ожидает сюрприз

«Запретят уже с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ожидает сюрприз

na-dache.pro

Подписаться в Telegram

Россиянам рассказали о новом законопроекте, касающегося владельцев и жителей многоквартирных и частных домов, дачных и земельных участков, сообщили в PRIMPRESS.

Юрист Владимир Постанюк объяснил содержание нововведения: закон гласит о том, что жители домов и владельцы земли обязаны содержать территории помещений и дворов в порядке и чистоте, в противном случае к загрязняющим и доставляющим дискомфорт соседям будут приниматься серьезные санкции.

Согласно словам юриста, если сосед периодически нарушает порядок и чистоту в подъезде, например, выставляет мусор на площадку или же содержит у себя в квартире большое количество животных, которые являются причиной неприятного запаха, то недовольные могут пожаловаться на него в соответствующие органы. Нарушителю сначала будет вынесено предупреждение и выделено время на исправление негативной ситуации. Если же никаких мер по восстановление порядка принято не будет, то дело может дойти до судебных разбирательств. А суд на законной основе может принять решение о выселении из собственных квартир доставляющих неприятности соседей. Данная мера наказания также относится и к владельцам дачных участков и частных домов, добавил Владимир Постанюк.

Владения нарушителя будут проданы на аукционе, деньги за которые будут возвращены собственнику, но с учетом юридических трат, отметил юрист.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Полезное

11 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

дезинсекция тараканов в москве цена

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

облицовка дверей в Самаре

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

Новости Казани

день назад

В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Лонгриды
день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Татарстана

2 часа назад

Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

Важное в РТ

10 часов назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте

Новости Татарстана

2 часа назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
5 часов назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ

Новости Казани

4 часа назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Новости Казани

5 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани