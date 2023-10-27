«Запретят уже с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ожидает сюрприз

Россиянам рассказали о новом законопроекте, касающегося владельцев и жителей многоквартирных и частных домов, дачных и земельных участков, сообщили в PRIMPRESS.

Юрист Владимир Постанюк объяснил содержание нововведения: закон гласит о том, что жители домов и владельцы земли обязаны содержать территории помещений и дворов в порядке и чистоте, в противном случае к загрязняющим и доставляющим дискомфорт соседям будут приниматься серьезные санкции.

Согласно словам юриста, если сосед периодически нарушает порядок и чистоту в подъезде, например, выставляет мусор на площадку или же содержит у себя в квартире большое количество животных, которые являются причиной неприятного запаха, то недовольные могут пожаловаться на него в соответствующие органы. Нарушителю сначала будет вынесено предупреждение и выделено время на исправление негативной ситуации. Если же никаких мер по восстановление порядка принято не будет, то дело может дойти до судебных разбирательств. А суд на законной основе может принять решение о выселении из собственных квартир доставляющих неприятности соседей. Данная мера наказания также относится и к владельцам дачных участков и частных домов, добавил Владимир Постанюк.

Владения нарушителя будут проданы на аукционе, деньги за которые будут возвращены собственнику, но с учетом юридических трат, отметил юрист.