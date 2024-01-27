Новости России
· Алина Алмакаева

Запретят уже с 1 апреля: в ГИБДД назвали категорию россиян, которым точно не дадут водительские права

Запретят уже с 1 апреля: в ГИБДД назвали категорию россиян, которым точно не дадут водительские права

Подписаться в Telegram

Озвучены категории российских граждан, которые больше не смогут рассчитывать на получение водительских прав. Для них будет введен полный запрет на выдачу водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Специалисты рассказали, что изменения вступят в силу уже в апреле этого года после введения поправок в федеральный закон о безопасности дорожного движения. В новом варианте документа будут прописаны несколько изменений, связанных с пересдачей экзамена на права и полным лишением этой возможности.

Таким образом, часть россиян в скором времени лишится права на получение водительского удостоверения. В первую очередь в этот список попадут те граждане, которые ранее уже были лишены прав на управление автомобилем. Запрет будет также распространяться на тех, кто не вернул свои права после истечения срока лишения.

Кроме того, в черный список будут включены все лица, которые были наказаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто отказался от прохождения процедуры освидетельствования, даже если они были трезвыми. Наконец, в эту категорию входят граждане, которым было запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Указанным категориям россиян с 1 апреля будет запрещено сдавать экзамены в ГИБДД. Это означает, что они больше не смогут получить водительские права, и специалистам не планируется делать никаких исключений.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

вызвать дезинфектора от тараканов на дом

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Интересное в Казани

2 дня назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу

заказать реконструкцию частного дома в Москве

Новости Татарстана

17 часов назад

«Автодор» сообщил о бесплатном проезде по трассе М-12

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко

Новости Татарстана

21 час назад

Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

Новости Татарстана

день назад

На ремонт дорог в Татарстане потратят свыше 54 млрд рублей
Лонгриды
2 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске провели научную конференцию для школьников со всего Татарстана

Полезное

день назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Казани

час назад

В Казани хотят создать открытый летний бассейн на Кировской дамбе

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане построили 12% жилья от плана
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
7 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов поручил усилить работу по уборке и вывозу снега

Новости Казани

3 часа назад

Билялетдинов высказался о поражении «Ак Барса»

Новости Татарстана

20 часов назад

«Рубин» обыграл болгарскую «Славию» в Турции

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Интересное в Казани
5 дней назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию