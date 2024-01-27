Запретят уже с 1 апреля: в ГИБДД назвали категорию россиян, которым точно не дадут водительские права

Озвучены категории российских граждан, которые больше не смогут рассчитывать на получение водительских прав. Для них будет введен полный запрет на выдачу водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Специалисты рассказали, что изменения вступят в силу уже в апреле этого года после введения поправок в федеральный закон о безопасности дорожного движения. В новом варианте документа будут прописаны несколько изменений, связанных с пересдачей экзамена на права и полным лишением этой возможности.

Таким образом, часть россиян в скором времени лишится права на получение водительского удостоверения. В первую очередь в этот список попадут те граждане, которые ранее уже были лишены прав на управление автомобилем. Запрет будет также распространяться на тех, кто не вернул свои права после истечения срока лишения.

Кроме того, в черный список будут включены все лица, которые были наказаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто отказался от прохождения процедуры освидетельствования, даже если они были трезвыми. Наконец, в эту категорию входят граждане, которым было запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Указанным категориям россиян с 1 апреля будет запрещено сдавать экзамены в ГИБДД. Это означает, что они больше не смогут получить водительские права, и специалистам не планируется делать никаких исключений.