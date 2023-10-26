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«Запретят с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ожидает сюрприз

«Запретят с 1 ноября»: всех, у кого есть квартира или дача, ожидает сюрприз

Depositphotos

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Российским жителям квартир, частных домов, а также владельцам частных дач и земель рассказали о новом законопроекте, который касается поддержания порядка и чистоты в помещениях и на участках, сообщил PRIMPRESS.

Юрист Владимир Постанюк объяснил, что нововведение заключается в том, что россиян, нарушающих порядок в подъездах, дворах или же доставляющих неприятности и дискомфорт своим соседям будет ожидать серьезная мера наказания.

Ранее за шум, запахи и грязь, которые создают непорядочные и неряшливые соседи, могли только оштрафовать. Однако теперь правительство России позволило не только штрафовать, а выселять нарушителей чистоты и порядка, рассказал юрист.

Юрий Постанюк добавил, что, согласно законопроекту, если сосед приносит неприятности, например, держит в своей квартире много кошек, от чего весь подъезд неприятно пахнет, то после жалобы на него, будет вынесено предупреждение и выделено время на восстановление порядка. Но если вышеназванное не исполнят, то дело перейдет в суд, где по его решению на законной основе нечистоплотного или шумного соседа могут выселить из собственной квартиры.

Юрист отметил, что вышеназванный процесс наказания относится и к владельцам частных домов и участков земли.

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