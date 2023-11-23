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Западные спецслужбы спрогнозировали, когда закончится СВО

Западные спецслужбы спрогнозировали, когда закончится СВО

yur-gazeta.ru

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В настоящее время тема СВО на Украине является одной из самых обсуждаемых и волнующих. Многие политические деятели, военнослужащие, военкоры, министры и просто граждане рассуждают, когда завершится вооруженное столкновение. Стало известно, что западные политики и военные предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт, и, к сожалению, их прогнозы совсем не радуют, сообщил «ЦАРЬГРАД».

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки уже пыталось предположить, когда СВО подойдет к своему финалу, и названный ими срок был равен трем годам, то есть, по мнению Америки, Спецоперация должна была окончиться в 2026 году. Тем не менее иностранные политические деятели и военные озвучили новый предполагаемый срок окончания вооруженного конфликта России и Украины.

Согласно недавнему прогнозу Запада, ввиду того, что ни одна из враждующих стран не располагает достаточным количеством сил и преимуществ для достижения победы над противником, то СВО на Украине будет идти еще 5 лет, и приблизительным сроком ее окончания станут 2028-2029 года.

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