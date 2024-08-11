Замуж в 9 лет: в Ираке обсуждают возможность детских браков

На Ближнем Востоке, особенно в Ираке, существует тенденция возвращения к очень раннему брачному возрасту для девочек, что вызывает международные дебаты и волнения среди правозащитников. По информации от Toppress, ссылка на которую делается через Dzen.ru, в Ираке предлагается снизить минимальный брачный возраст до девяти лет. Это предложение вдохновлено древней исламской традицией, а именно, примером пророка Мухаммеда, который, согласно хадисам, взял в жены Аишу, когда ей было всего шесть лет.

Эта инициатива обусловлена попытками принять так называемый "закон Джафари" в 2017 году, который не был одобрен. Законопроект назван в честь Джафара ас-Садика, основателя одной из школ шиитского права. Сторонники этого закона утверждают, что такие изменения в законодательстве соответствуют Конституции Ирака, которая допускает соблюдение исламских предписаний.

Параллельно вводится и концепция временных браков, аналогичных тем, что практикуются в Иране. Эти браки, хотя и являются временными, могут привести к серьезным последствиям, включая непреднамеренные беременности, которые ставят под угрозу здоровье молодых девушек.

Поправки к закону о личном статусе, которые сейчас обсуждаются, вызывают беспокойство у иракских активистов, которые считают, что любые действия, не соответствующие общепринятым моральным и этическим нормам, должны быть запрещены не только на законодательном уровне, но и с точки зрения религии. Они аргументируют, что если детские браки считаются неприемлемыми в обществе, они должны быть запрещены и в рамках исламских традиций.

В свою очередь, некоторые религиозные лидеры, как шииты, так и сунниты, высказываются против этих поправок. Шиитские лидеры настаивают на том, что западные стандарты не должны определять исламские законы, тогда как суннитские ученые подчеркивают, что детские браки не соответствуют основным принципам ислама.

Данная тема продолжает вызывать ожесточенные споры как внутри Ирака, так и на международном уровне, подчеркивая глубокое разделение между традиционными религиозными убеждениями и современными правами человека, пишет toppress.kz.