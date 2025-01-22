Заморозьте в холодильнике, пока не стало совсем поздно: в 2025 году этот продукт будет стоить как черная икра

Новый 2025 год начался с неприятных новостей для потребителей: цены на продукты и другие товары продолжают стремительно расти.

Темпы инфляции вызывают серьезные опасения, а перспективы сдерживания этого процесса выглядят неясными. Разберем, какие товары уже подорожали, что станет дороже в ближайшие месяцы и как Центробанк планирует стабилизировать ситуацию.

Что подорожало в январе 2025 года?

По данным Росстата, в период с 1 по 13 января 2025 года потребительские цены выросли на 0,67%, почти догнав показатели всего января 2024 года. Среди основных товаров, цены на которые изменились, выделяются:

Огурцы: рост на 8,6%;

Водка: подорожание на 3,7%;

Куриные яйца: +2%;

Мороженая рыба: +1,9%;

Овощи и фрукты: средний рост на 2,9%.

Дополнительно подорожали подсолнечное масло, куриное мясо (+1,2%), сыры (+1%), а также молочные продукты, хлеб и сахар. Увеличение цен затронуло даже базовые товары, такие как творог, маргарин и соль.

Февраль: новые ожидания

Эксперты прогнозируют, что февраль принесет очередное удорожание товаров первой необходимости. Основные причины этого — сезонные колебания, снижение курса рубля и увеличение затрат на производство

Ожидаемое подорожание:

Молочные продукты: цены на молоко, масло и сметану поднимутся на 10–15%.

Мясо: килограмм свинины будет стоить 500–600 рублей, говядина подорожает до 700–800 рублей (+12%).

Хлебобулочные изделия: рост цен на 10% из-за низкого урожая пшеницы.

Овощи и фрукты: удорожание на 10–15% из-за высокой стоимости логистики.

Кондитерские изделия: шоколад и сладости станут дороже на 16% из-за плохого урожая какао-бобов.

Угрожает ли дефицит продуктов?

Бывший министр экономики Андрей Нечаев считает, что в 2025 году россияне не столкнутся с пустыми полками магазинов. Однако ухудшение качества продуктов неизбежно, особенно для тех, кто вынужден выбирать бюджетные варианты.

«Многие россияне уже сокращают свои расходы на отдых, культурные мероприятия и даже на одежду, чтобы позволить себе покупку базовых продуктов», — отметил Нечаев.

Центробанк: планы и прогнозы

Регулятор продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, сохраняя ключевую ставку на уровне 21%. Официальный прогноз Центробанка на 2025 год предполагает инфляцию в диапазоне 4–15%, но эксперты более осторожны. Финансовый аналитик Алексей Кричевский считает, что реальный рост цен достигнет 10–11%.

Советы по сохранению сбережений

Чтобы минимизировать потери от инфляции, специалисты рекомендуют обратить внимание на банковские вклады. Высокая ключевая ставка делает депозиты выгодным инструментом для защиты накоплений.

Срочные вклады обеспечат стабильный доход.

Накопительные счета позволят сохранить доступ к средствам для непредвиденных расходов.

Эксперты советуют комбинировать эти инструменты, чтобы защитить средства и сохранить финансовую гибкость.

Инфляция 2025 года становится испытанием для российского населения. Повышение цен на базовые продукты, такие как молоко, мясо и хлеб, ставит под угрозу привычный уровень жизни. Однако правильное управление финансами и грамотное использование инструментов сбережения могут помочь пережить это сложное время.