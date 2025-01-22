Заморозьте в холодильнике, пока не стало совсем поздно: в 2025 году этот продукт будет стоить как черная икра
PROKAZAN
Новый 2025 год начался с неприятных новостей для потребителей: цены на продукты и другие товары продолжают стремительно расти.
Темпы инфляции вызывают серьезные опасения, а перспективы сдерживания этого процесса выглядят неясными. Разберем, какие товары уже подорожали, что станет дороже в ближайшие месяцы и как Центробанк планирует стабилизировать ситуацию.
Что подорожало в январе 2025 года?
По данным Росстата, в период с 1 по 13 января 2025 года потребительские цены выросли на 0,67%, почти догнав показатели всего января 2024 года. Среди основных товаров, цены на которые изменились, выделяются:
- Огурцы: рост на 8,6%;
- Водка: подорожание на 3,7%;
- Куриные яйца: +2%;
- Мороженая рыба: +1,9%;
- Овощи и фрукты: средний рост на 2,9%.
Дополнительно подорожали подсолнечное масло, куриное мясо (+1,2%), сыры (+1%), а также молочные продукты, хлеб и сахар. Увеличение цен затронуло даже базовые товары, такие как творог, маргарин и соль.
Февраль: новые ожидания
Эксперты прогнозируют, что февраль принесет очередное удорожание товаров первой необходимости. Основные причины этого — сезонные колебания, снижение курса рубля и увеличение затрат на производство
Ожидаемое подорожание:
- Молочные продукты: цены на молоко, масло и сметану поднимутся на 10–15%.
- Мясо: килограмм свинины будет стоить 500–600 рублей, говядина подорожает до 700–800 рублей (+12%).
- Хлебобулочные изделия: рост цен на 10% из-за низкого урожая пшеницы.
- Овощи и фрукты: удорожание на 10–15% из-за высокой стоимости логистики.
- Кондитерские изделия: шоколад и сладости станут дороже на 16% из-за плохого урожая какао-бобов.
Угрожает ли дефицит продуктов?
Бывший министр экономики Андрей Нечаев считает, что в 2025 году россияне не столкнутся с пустыми полками магазинов. Однако ухудшение качества продуктов неизбежно, особенно для тех, кто вынужден выбирать бюджетные варианты.
«Многие россияне уже сокращают свои расходы на отдых, культурные мероприятия и даже на одежду, чтобы позволить себе покупку базовых продуктов», — отметил Нечаев.
Центробанк: планы и прогнозы
Регулятор продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, сохраняя ключевую ставку на уровне 21%. Официальный прогноз Центробанка на 2025 год предполагает инфляцию в диапазоне 4–15%, но эксперты более осторожны. Финансовый аналитик Алексей Кричевский считает, что реальный рост цен достигнет 10–11%.
Советы по сохранению сбережений
Чтобы минимизировать потери от инфляции, специалисты рекомендуют обратить внимание на банковские вклады. Высокая ключевая ставка делает депозиты выгодным инструментом для защиты накоплений.
- Срочные вклады обеспечат стабильный доход.
- Накопительные счета позволят сохранить доступ к средствам для непредвиденных расходов.
Эксперты советуют комбинировать эти инструменты, чтобы защитить средства и сохранить финансовую гибкость.
Инфляция 2025 года становится испытанием для российского населения. Повышение цен на базовые продукты, такие как молоко, мясо и хлеб, ставит под угрозу привычный уровень жизни. Однако правильное управление финансами и грамотное использование инструментов сбережения могут помочь пережить это сложное время.
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