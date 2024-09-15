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Закопала лавровый лист в огороде — и душа спокойна: повторяю каждую осень — эффект радует много лет

Лавровый лист, который используется в кулинарии...

dzen.ru

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Лавровый лист, который используется в кулинарии уже тысячи лет, имеет удивительные свойства, о которых знают не все садоводы. Эта древняя специя не только придаёт аромат блюдам, но и может стать настоящим помощником в вашем саду.

После сбора урожая и подготовки участка к зимнему периоду попробуйте необычный метод, чтобы улучшить качество почвы. Просто закопайте несколько лавровых листов в землю: три листа на глубину около 5 см. Затем закройте их землёй и хорошо полейте. Этот способ, как утверждает блогер из канала «ТутПроОгород», способен улучшить состояние почвы на площади до 10 метров вокруг.

Что делает лавровый лист таким полезным для сада? Эфирные масла, содержащиеся в нём, обладают способностью дезодорировать почву и отпугивать вредителей. Фитонциды и дубильные вещества лаврового листа эффективно борются с грибками и бактериями, предотвращая их распространение.

Помимо этого, лавровый лист является богатым источником множества микроэлементов, таких как железо, марганец, селен, фтор, цинк, фосфор, магний, медь, калий, натрий и кальций. Эти вещества необходимы для здоровья растений и улучшают их рост.

Есть и другой полезный способ применения лаврового листа: отвар для полива. Пять листьев нужно положить в литр воды и вскипятить. После следует разбавить получившийся концентрах, добавив девять литров простой воды. Полученный раствор нужно выливать в грядки после того, как вы соберете урожай, чтобы поддержать их в хорошем состоянии.

Попробуйте эти простые методы, чтобы воспользоваться всеми преимуществами лаврового листа и сделать ваш сад более здоровым и продуктивным.

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