Заключенные ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников

По информации телеграм-канала SHOT, в исправительной колонии №19 в Волгоградской области начался бунт. Некоторые заключённые захватили в заложники 4 работников ФСИН.

По сведениям источника, дежурный умер в ходе захвата колонии. Мужчина пытался оказать сопротивление агрессорам, однако ему нанесли смертельный удар ножом.

Сейчас к колонии прибыл спецназ, всего внутри 1230 заключённых, напавшие говорят, что они являются террористами "ИГ"*.

По последним данным, 1 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний был убит, 3 оказались тяжело ранены после нападения заключённых в исправительной колонии №19.

*- запрещенная группировка в Российской Федерации.

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