8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

В с. Сокуры, 39-летний мужчина на квадроцикле не справился с управлением и перевернулся. На месте дорожного происшествия умерла 8-летняя пассажирка. Прокуратура организовала проверку. Об этом рассказали в ГАИ.

Все случилось вечером 22 августа 2024 года. По предварительным данным, местный житель превысил скорость, его транспорт опрокинулся. Как итог, ребенок упал на землю и оказался придавлен. Малыш умер на месте, водителя доставили в больницу.

Специалисты начали проверку. На место отправился прокурор. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ведомство контролирует ход проверки.

Ранее мы писали о том, что в Казани после ДТП в больницу №7 попала беременная женщина. По предварительной информации, одно авто выехало на красный свет. Все случилось на пересечении улиц Короленко и Восстания .