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Забрали прямо с остановки: в России продолжаются рейды и доставка людей в военкоматы

Забрали прямо с остановки: в России продолжаются рейды и доставка людей в военкоматы

gosrf.ru

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В России продолжаются рейды по вручению повесток в военные комиссариаты: стало известно, что силовики забирают россиян прямо с улицы.

В столице Республики Татарстан гражданин РФ ожидал автобус, для того чтобы поехать на работу, однако до нее он не доехал: к молодому человеку подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили предъявить документы, после чего пригласили отправиться в военкомат. В дальнейшем, со слов гражданина, в отделение военного комиссариата было доставлено еще несколько мужчин призывного возраста. При этом сотрудниками правоохранительных органов не уточнялось, проходят ли россияне учебу или нет, спросили только возраст и попросили предъявить паспорт.

В военкомате у граждан провели дополнительную проверку документов и необходимый сбор информации, включая информацию о семье, затем отправили в поликлинику для медосмотра, вместе с тем паспорта молодым людям не отдали.

На данный момент молодые люди, которые прошли все соответствующие проверки, находятся в резерве и ожидают распределения на службу в армию.

Уточним, что сотрудники полиции, которые забрали россиянина в военкомат прямо с автобусной остановки, не вручили ему повестку, что положено по закону РФ, ранее молодому человеку тоже не вручались извещения о посещении военкомата. По закону в России призывникам повестки имеют право вручать только сотрудники военкомата и сотрудники местной администрации по месту учебы или на работе, врученным же документ считается тогда, когда призывник поставил на нем свою подпись или получил уведомление о вручении заказного письма. Полиция же задерживает и доставляет в военкоматы граждан только в тех случаях, когда они объявляются в розыск из-за неявки по повестке.

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