«Забирают даже не военнообязанных»: в России продолжают забирать в военкоматы с рабочих мест

В регионах Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить рейды на предприятиях, целью которых является поиск иностранцев, получивших паспорт гражданина РФ, но уклоняющихся от призыва на военную службу в армию.

В столице Республики Татарстан 5 декабря 2023 года в ходе проверки бывших иностранцев, было обнаружено семь человек, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет. В связи с этим мигранты были привлечены к предусмотренной законодательством нашей страны ответственности, а также были доставлены в военкоматы города Казани для исполнения воинской обязанности.

В городе Красноярск сотрудники правоохранительных органов проверили 153 работника торгового комплекса в первую очередь на соблюдение требований миграционного законодательства РФ. 114 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшей проверки. По результатам проверки 13-ти иностранцам, которые получили российские паспорта, были выданы повестки в военные комиссариаты, так как они проигнорировали требование встать на воинский учет, сообщает Interfax.ru.

Также рейд по поиску нелегально находящихся на территории РФ мигрантов прошел в Санкт-Петербурге, в ходе которого были выявлены граждане, уклоняющиеся от призыва на военную службу в армию России, сообщает «Деловой Петербург».

В итоге проведенной проверки на воинский учет было поставлено приблизительно 20 иностранцев, получивших российское гражданство. В их число входят мигранты призывного возраста, которые после прохождения медицинской комиссии отправятся служить в ВС РФ, а также новоявленные россияне старше 27 лет, которым предложат отправиться на службу в армию России на контрактной основе.

За ноябрь 2023 года после проведенных проверок сотрудниками правоохранительных органов в Северной столице на воинский учет было поставлено более 50-ти мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Силовики проводили рейды на предприятиях по изготовлению продуктов питания, на складах продовольственных и цветочных магазинов, а также на предприятиях по переработке вторсырья, в ходе которых было задержано 25 нелегалов.