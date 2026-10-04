Лучших кинологов МВД определили на чемпионате в Казани

Шестидневный чемпионат МВД России по многоборью кинологов завершился в Казани. Об этом сообщили в МВД по Татарстану. В соревнованиях участвовали 84 команды и более 250 специалистов со служебными собаками. География участников охватила страну от Калининграда до Владивостока.

Почетными гостями турнира стали руководители МВД по Татарстану, представители республиканских органов власти и кинологических подразделений других правоохранительных ведомств. На церемонии закрытия выступил начальник Центра кинологического обеспечения МВД России генерал-майор полиции Роман Зайцев. Он поздравил победителей и призеров, отметил высокий уровень подготовки полицейских кинологов и подчеркнул, что такие соревнования помогают обмениваться передовым опытом, расти в профессиональном мастерстве и улучшать подготовку служебных собак. Руководитель также поблагодарил МВД по Татарстану за организацию мероприятия.

Министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов отметил, что даже в век цифровых технологий и искусственного интеллекта работа специалиста с четвероногим напарником во многом определяет успешность выполнения задач органами внутренних дел и надежность защиты интересов и безопасности граждан.

Лучшим в розыскном профиле признан расчет из Главного управления МВД по Самарской области. В поиске взрывчатых веществ отличились кинологи МВД по Карелии, наркотических средств — УМВД по Костромской области. В командном зачете среди первой группы победила сборная Татарстана, второе место заняло Главное управление МВД по Москве, третье — управление по Новосибирской области. Во второй группе первое место у управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, второе — у Орловской области, третье — у Камчатского края. Норматив первого разряда по служебно-прикладному виду спорта выполнили представители Карелии и Ярославской области.