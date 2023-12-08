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За воду и отопление с декабря платить не нужно. Пенсионеры радуются, как дети

За воду и отопление с декабря платить не нужно. Пенсионеры радуются, как дети

fotoxcom.ru

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Появилась информация, что пожилые граждане России могут быть освобождены от оплаты воды и отопления, для это нужно обратиться лишь в соответствующие службы, сообщает progorod58.

Согласно словам эксперта в сфере жилищно-коммунальных услуг Сергея Власова, теперь пенсионеры имеют полное право не платить за плохо предоставленные услуги. Если в квартире пожилого гражданина холоднее положенной нормы, или же течет ржавая вода, ему достаточно заснять эти моменты на камеру и предоставить как доказательство. Эта возможность появилась в декабре 2023 года, ранее так просто доказать невыполнение условий договора управляющими компаниями было нельзя.

Добавим, что высший судебный орган Российской Федерации, Верховный суд, постановил, что пожилые россияне могут также возместить половину выплаченных денег за некачественные коммунальные услуги.

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