За свет и капремонт пенсионеры больше не платят - новые льготы ЖКХ уже с апреля

С приходом весны пожилые граждане России получают доступ к ряду новых мер поддержки, направленных на улучшение их жизни и упрощение получения социальных выплат.

Среди ключевых нововведений — возвращение досрочных пенсий для медработников и расширение льготных программ.

Минтруд устранил несправедливость, связанную с пенсионными правами сотрудников реорганизованных соцучреждений. Ранее из-за бюрократических изменений в названиях организаций многие лишались возможности выйти на пенсию досрочно.

Теперь эти учреждения приравнены к официальному списку, а соответствующий документ вступил в силу в марте. Это решение вернуло надежду на заслуженный отдых тысячам специалистов.

Для пенсионеров старше 80 лет предусмотрены дополнительные льготы: полное освобождение от платы за капремонт, увеличение пенсионных выплат и бесплатное протезирование зубов. Также пожилым людям теперь не нужно собирать документы для получения надбавки за иждивенцев — деньги будут начисляться автоматически.

В сфере транспорта пенсионеры, не работающие официально, могут возместить затраты на поездки по России. Достаточно подать заявление в отделение Социального фонда, МФЦ или оформить заявку через портал Госуслуг.

Налоговые послабления тоже остались: при покупке жилья можно вернуть до 2 миллионов рублей, а при ипотеке — до 3 миллионов рублей в виде компенсации по процентам, сообщает sevastopolmedia.