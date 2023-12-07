За отсутствие этого предмета в машине начнут лишать прав: водителей ждет сюрприз

Российским автолюбителям рассказали, что с 8 декабря сотрудники ДПС начнут обращать внимание на одну деталь в машине, за отсутствие которой можно лишиться водительского удостоверения, сообщает progorod59.

Представители ГИБДД планируют организовать в разных регионах России новые проверки, целью которых будет выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения, а также тех, кто создает потенциальную опасность на дорогах, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Деталь, на которую автоинспекторы начнут обращать пристальное внимание, это внешний вид водителя. Из-за употребления алкоголя человек может чувствовать, что ему жарко, поэтому автолюбители, которые садятся за руль без курток зимой, вероятнее всего, выпивали спиртные напитки.

Если подозрения сотрудников ГИБДД будут подтверждены, водителям без верхней одежды в состоянии алкогольного опьянение грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет, также штраф в размере 30 000 рублей. Уточняется, что такое наказание будет применяться ко всем водителям, отказывающимся проходит освидетельствование, даже если они трезвы.