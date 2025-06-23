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· 16+ · Ульяна Сенько

За долгие и спокойные 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Секреты долголетия часто связывают с модными ди...

azh.kz

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Секреты долголетия часто связывают с модными диетами или экзотическими продуктами. Однако одна пожилая женщина разрушила этот миф. По её словам, всё дело в привычной еде, отсутствии стресса и душевной тишине. Она жила без излишеств, придерживаясь умеренности во всём.

Основу рациона составляли углеводы — не самые «трендовые» нутриенты, но именно они давали ей энергию. В её меню было мало экзотических фруктов и зелени, зато была стабильность, которой, по мнению долгожительницы, не хватает многим.

Каждый день она выходила на прогулку, не забывала о движении и тепле общения. Её путь — это не марафоны и суперфуды, а размеренный ритм, простота и общение с близкими.

Медики подчёркивают: качество жизни зависит от внутренней гармонии. Питание, сон, психоэмоциональный настрой и регулярность в привычках — всё это не менее важно, чем диета. Главное — понять себя и не перегружать ни тело, ни разум.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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