Нападающий Артур Бровкин больше не игрок на просмотре: он заключил с казанским «Ак Барсом» полноценный односторонний контракт. Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

За время действия пробного контракта Бровкин успел провести три матча за фарм-клуб «Барс», отметившись результативной передачей во встрече с «Динамо-Алтаем». С лета хоккеист находился в статусе свободного агента.

В КХЛ форвард провел 101 игру, набрав 17 очков по системе «гол плюс пас» (5+12). Теперь он официально закреплен в системе казанского клуба.