Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни зелени, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Женщина, прожившая долгую жизнь без серьёзных б...

azh.kz

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Женщина, прожившая долгую жизнь без серьёзных болезней, уверяет: всё дело в простом. Она не следила за модными диетами и не считала калории. В её меню не было экзотики — только то, что доступно всем.

Питание у неё строилось вокруг простых блюд. Основу составляли каши, хлеб, иногда макароны. Овощей и фруктов было немного, но всё съедалось с умеренностью. Она подчёркивает, что важна не пестрота, а стабильность рациона.

Каждое утро начиналось с неспешной прогулки. Она не бегала марафоны, но каждый день проходила хотя бы пару километров. Спокойствие, тёплые слова и отсутствие спешки — вот что она считает источником жизненной энергии.

Врачи подтверждают: режим, спокойствие и доброжелательное общение влияют на продолжительность жизни. Настоящее здоровье — это не только питание, но и способность радоваться простым вещам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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