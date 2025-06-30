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· 16+ · Ульяна Сенько

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню всю жизнь оставалось одно блюдо

Не все рецепты долголетия требуют усилий. Эта ж...

azh.kz

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Не все рецепты долголетия требуют усилий. Эта женщина доказывает: иногда достаточно быть собой, питаться просто и жить в мире с окружающими.

Её рацион был незамысловатым, но стабильным. Углеводы — основа её питания.

Овощи и фрукты появлялись не каждый день, но организм чувствовал себя хорошо. Она не переедала, ела в меру и не тревожилась по поводу «здорового меню». Главное — внутренняя настройка и режим.

Её дни проходили в движении, но без перегрузок. Прогулки, лёгкая работа по дому и беседы с близкими. Всё — в гармонии.

Медики подчёркивают: здоровье — это комплекс. И питание, и режим, и эмоции. Когда есть баланс, организм работает как часы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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