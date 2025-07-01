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· 16+ · Ульяна Сенько

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении десятилетий было всего одно блюдо

Для одной женщины секрет долголетия оказался не...

azh.kz

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Для одной женщины секрет долголетия оказался не в медицинских достижениях, а в тишине и умеренности.

Она прожила долгую жизнь, полагаясь на интуицию, а не инструкции диетологов.

В её меню было всё просто: крупы, хлеб, немного домашней еды. Она не ела по расписаниям из интернета, а просто слушала себя. Никаких заморочек и лишних добавок.

Каждый день она уделяла внимание движению и общению. Жила без спешки, в кругу родных. Именно это, по её мнению, и дало силы сохранить здоровье на долгие годы.

Врачи соглашаются: основа долголетия — это спокойствие, умеренность и поддержка близких. Не всегда важна формула, важна честность перед собой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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