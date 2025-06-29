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· 16+ · Ульяна Сенько

За долгие и счастливые 117 лет, что она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Женщина, которой удалось сохранить здоровье до ...

azh.kz

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Женщина, которой удалось сохранить здоровье до глубокой старости, не использовала волшебные таблетки. Её рецепт был удивительно прост: стабильное питание, умеренные нагрузки и доброжелательность к себе.

Рацион её был несложным: хлеб, крупы, немного мяса. Ни диет, ни модных добавок. Она не гналась за «суперздоровьем», просто жила как привыкла, не перегружая организм.

Регулярные прогулки и добрые отношения с близкими — вот её жизненные приоритеты. Никаких жёстких графиков и стрессов. Она верила, что здоровье — это результат образа жизни, а не набора продуктов.

Медики подтверждают: психоэмоциональное состояние, режим и окружение важны не меньше, чем питание. Каждый находит свой путь к долголетию — важно только слышать себя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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