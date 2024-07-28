WildBerries захвачен кавказцами? Кадыров сделал срочное заявление о ситуации с маркетплейсом

Семья Владислава Бакальчука, основателя крупнейшего онлайн-ритейлера в России Wildberries, оказалась в центре масштабной деловой и личной драмы. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, выступил в поддержку семьи Бакальчук, выразив своё обеспокоенность и преданность в сложившейся ситуации.

Сложности семьи Бакальчук

Рамзан Кадыров подчеркнул, что его давняя дружба с семьёй Бакальчук мотивирует его активно вмешиваться. Он особо обратил внимание на обстоятельства, связанные с Татьяной Бакальчук, которая была насильно отделена от семьи. Это действие оставило её и семерых детей в особенно тяжёлом положении, ограничив доступ к материнскому участию.

Конфликт с Russ Outdoor

Дело осложняется действиями компании Russ Outdoor, которую Вильфанд обвиняет в агрессивных попытках незаконного контроля над Wildberries. Эта ситуация вызывает вопросы о законности действий Russ Outdoor, учитывая их масштаб и непринадлежность к сектору интернет-ретейла.

Развод и рейдерский захват

Татьяна Бакальчук, супруга Владислава, оспаривает обвинения в рейдерском захвате, утверждая, что текущая ситуация связана с их разводом. Она подчеркивает, что все её действия по реструктуризации бизнеса были согласованы с Владиславом, что добавляет сложности в интерпретации их деловых и личных отношений.

Правовая поддержка Кадырова

Кадыров поручил Адаму Делимханову, депутату Госдумы и своему близкому союзнику, заняться этим вопросом, демонстрируя свою решимость восстановить законные права семьи Бакальчук. Это подчеркивает, как влияние высокопоставленных чиновников может сыграть решающую роль в разрешении подобных конфликтов.

Эта история служит напоминанием о том, как деловые разногласия могут переплетаться с личной жизнью, создавая сложные и многогранные ситуации, которые требуют как юридической, так и человеческой чуткости для их разрешения.