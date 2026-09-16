Экономика

Восточный обход Новосибирска: контракт первого этапа расторгнут

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Контракт на первый этап Восточного обхода Новос...

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Государственный контракт на строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска расторгнут по соглашению сторон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе заказчика — ФКУ «Сибуправтодор». Подрядчиком выступала компания «Новосибирскавтодор». Готовность участка превышает 23 км и составляет 85%. Новый подрядчик будет определён на конкурсных процедурах после подготовки необходимой документации, уточнили в учреждении.

С 25 августа по 1 сентября этого года «Сибуправтодор» подал к компании десять исковых заявлений. Из картотеки арбитражных дел следует, что учреждение намерено взыскать почти 900 млн рублей неосновательного обогащения.

Восточный обход длиной 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». Проект реализуется с 2013 года. В августе 2026 года губернатор Андрей Травников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ускорить завершение строительства обхода и расширение Чуйского тракта до четырех полос.

В 2020 году Росавтодор расторг контракт с «Сибмостом» из-за срывов графика работ, после чего подрядчиком по итогам торгов стала «Новосибирскавтодор». В ноябре 2024 года Минтранс региона сообщал, что на строительство обхода направят порядка 23,6 млрд рублей. До 2026 года было запланировано софинансирование 2,6 млрд рублей с вводом первого этапа в 2026 году. На второй этап на 2026–2028 годы в федеральной адресной инвестиционной программе заложен 21 млрд рублей. Первым введенным участком стала развязка около села Раздольное. Завершение работ на четвертом, заключительном участке этапа планировалось в 2026 году. Второй этап предполагает строительство участка с нулевого по 14-й км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, в его составе девять сооружений. Завершить его также планировали в 2026 году. Третий этап включает две развязки и 11 мостов; по нему, как сообщали в Минтрансе РФ, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

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