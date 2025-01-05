Выжила, чтобы рассказать. Насильники надругались над девушкой и сожгли ее полностью

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В Набережных Челнах произошло жестокое убийство...

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В Набережных Челнах произошло жестокое убийство, совершенное мужчиной в отношении своей супруги. По информации KazanFirst, инцидент случился 1 января 2025 года в 51-м жилом комплексе.

Свидетельница сообщила, что мужчина набросился на жену с ножом, что привело к ее смерти от полученных ранений. Нападавший был задержан, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор 61-летней Надежде Захаровой, признанной виновной в убийстве своего брата-инвалида Виктора Захарова. Суд установил, что женщина преднамеренно лишила жизни родственника в частном доме.

Также KazanFirst сообщал о другом резонансном случае: четверо жителей села Русский Аткаш во время застолья избили собутыльника, после чего по очереди нанесли ему ножевые ранения. Один из участников инцидента позже ограбил квартиру знакомого, украв телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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