Вышвырнут из поезда вместе со всеми вещами: в РЖД ужесточили правила, теперь не спасет даже заранее купленный билет

Что делать, если ваш заказ на ж/д билет был отменён?

Интернет-покупка билетов на поезд — это удобство, но иногда случаются технические сбои. Особенно в пиковые моменты, когда система перегружена запросами. Если ваш заказ был отменён, не переживайте! Мы расскажем, как вернуть деньги и восстановить билет.

Причины отмены заказа:

Перегрузка сайта во время высокого спроса, например, при запуске продаж на новые даты.

Проблемы с платёжной системой, из-за чего транзакция не может быть завершена.

Сбой на сервере или нестабильное интернет-соединение, препятствующее завершению покупки.

Как действовать после отмены:

Останьтесь спокойными. Возврат денег обычно происходит в течение 15 минут, но в редких случаях может занять немного больше времени.

Сразу проверьте статус заказа после оплаты. Если билет не был подтверждён, не откладывайте и повторно оформите заказ, чтобы не потерять желаемое место.

Используйте банковские карты с кэшбэком, чтобы компенсировать дополнительные затраты, если возврат денег займёт время.

Если потеряли паспорт:

Не стоит паниковать! Для поездки можно использовать временное удостоверение личности в течение 90 дней после утери паспорта. Просто сообщите о происшествии сотрудникам вокзала или службе безопасности.

Как избежать отмены заказа: