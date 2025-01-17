Выселят и выставят квартиру на торги: россиянам назвали способы выселить проблемных соседей

Проблемные соседи, создающие невыносимые условия для окружающих, могут лишиться права собственности на своё жильё. Сергей Гаврюшкин, юрист, рассказал, в каких ситуациях и какими методами можно добиться выселения нарушителей.

Что считается основанием для выселения?

Выселение возможно в случаях, когда жильцы систематически нарушают общественный порядок и санитарные нормы. К числу оснований относятся:

Постоянный шум от домашних животных, таких как мяукающие кошки или лающие собаки.

Стойкие неприятные запахи, исходящие из квартиры.

Антисанитария, приводящая к размножению насекомых и другим проблемам.

«Подобное поведение нарушает права соседей и может угрожать санитарно-эпидемиологической, пожарной и ветеринарной безопасности. Это веский повод поднять вопрос о выселении», — поясняет Гаврюшкин.

Пошаговый порядок действий

Прежде чем добиваться выселения через суд, необходимо пройти несколько этапов:

Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Направить жалобы в контролирующие органы — например, в Роспотребнадзор, Россельхознадзор или местную администрацию.

Эти структуры проведут проверку и, при выявлении нарушений, выдадут собственнику официальное предупреждение.

Если после этого проблемы не будут устранены, представители местной администрации или государственного органа могут подать иск в суд.

Что происходит после решения суда?

Если суд удовлетворяет иск, нарушитель может быть лишён права собственности. Далее:

Квартира продаётся с аукциона. Вырученные средства возвращаются собственнику за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Владельца снимают с регистрационного учёта.

Даже если квартира является единственным жильём, закон предусматривает возможность выселения.

Новые нормы для собственников жилья в 2025 году

С 2025 года россиян ожидают новые правила, касающиеся эксплуатации жилья. Например, самостоятельная замена радиаторов отопления без согласования с властями теперь запрещена. Несоблюдение этого требования может повлечь штраф в размере 800 рублей, сообщает Lenta.ru.

Выселение соседей, нарушающих покой и создающих проблемы для других жильцов, возможно только в крайнем случае, если другие меры не дали результата. Однако при соблюдении всех процедур добиться этого вполне реально.

