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Выращивание пекинской капусты: о чём стоит знать, чтобы получить хрустящий урожай

Пекинская капуста — один из популярных овощей, ...

kasheloff.ru

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Пекинская капуста — один из популярных овощей, который ценится за нежные листья, идеально подходящие для салатов. Чтобы получить сочные и здоровые кочаны, необходимо учитывать несколько важных нюансов.

Почему пекинская капуста — ценный овощ для огорода

Этот овощ является не только низкокалорийным продуктом, но и настоящим витаминным кладезем. В её листьях содержатся витамин С, укрепляющий иммунитет, бета-каротин, полезный для зрения, а также калий и магний, поддерживающие работу сердца. Внутренние листья богаты аскорбиновой кислотой, а внешние — железом. В отличие от белокочанной капусты, пекинская не вызывает тяжести в желудке и подходит даже тем, кто избегает грубой клетчатки.

Пекинская капуста отличается универсальностью в кулинарии: листья отлично подходят для весенних салатов, ферментации по корейским рецептам, тушения с грибами, а также могут использоваться в качестве обёртки для начинки вместо блинчиков.

Секреты посадки: когда и как сеять, чтобы получить хороший урожай

Пекинская капуста требовательна к свету и температурному режиму. Рассадный способ выращивания позволяет получить ранний урожай и избежать стрелкования. Семена обычно высевают в конце марта в отдельные ёмкости, чтобы минимизировать повреждение корней при пересадке.

Оптимальные температурные условия для развития растения:

  • 18–20°C — для прорастания и роста рассады;
  • 15–16°C — при формировании кочанов;
  • 10–13°C — на завершающей стадии роста.

В прохладную погоду грядки рекомендуется накрывать агроволокном, а в жару — притенять от прямых солнечных лучей, чтобы листья не стали жёсткими.

Почва и полив: создание идеальных условий для капусты

Корневая система пекинской капусты поверхностная, поэтому почва должна быть лёгкой и питательной. Осенью вносят перепревший навоз (около 5 кг на 1 м²) и золу для снижения кислотности. При тяжёлой почве полезно добавлять песок или компост.

Полив требует баланса: пересыхание почвы приводит к растрескиванию кочанов, а избыток влаги вызывает гниль. Обычно полив проводят под корень 2–3 раза в неделю с учётом погодных условий. Для сохранения влаги грядки мульчируют соломой. Перед поливом рекомендуется рыхлить землю для улучшения проникновения воды и обеспечения доступа воздуха к корням.

Защита от вредителей и болезней без химии

Основными вредителями пекинской капусты являются крестоцветные блошки, слизни и тля. Для борьбы с ними применяют опудривание листьев смесью золы и табачной пыли, а также посадку рядом бархатцев и чеснока, которые отпугивают вредителей. Ловушки с пивом помогают контролировать слизней.

Среди болезней опасны кила (наросты на корнях) и мучнистая роса. Для предотвращения заражения следует соблюдать севооборот, не сажая капусту после редиса, репы или горчицы. При появлении пятен на листьях рекомендуется обработка раствором молочной сыворотки (разведение 1:10).

Сбор и хранение урожая

Урожай собирают в сухую погоду, срезая кочаны острым ножом. Важно не допускать перезревания, так как капуста теряет сочность. Для зимнего хранения подходят поздние сорта, например, «Бокал» и «Ника». Кочаны заворачивают в пищевую плёнку и хранят в погребе при температуре 0–2°C, что позволяет сохранить свежесть до 3 месяцев. При ограниченном пространстве листья можно замораживать, однако после разморозки они пригодны только для приготовления супов или рагу.

Рекомендуемые сорта

  • «Ча-Ча» — скороспелый сорт, устойчивый к стрелкованию, хорошо подходит для регионов с коротким летом;
  • «Граната» — сорт с плотными кочанами и фиолетовым оттенком листьев, отличается декоративностью;
  • «Ворожея» — позднеспелый сорт с повышенной лёжкостью.

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