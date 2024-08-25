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"Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране": в новогодние праздники 2024-2025 были внесены существенные изменения

В преддверии 2025 года российские власти внесли...

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В преддверии 2025 года российские власти внесли предложения, которые существенно изменят привычный график праздничных и выходных дней. Согласно инициативе Министерства труда России, новогодние каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января 2025 года, предоставляя гражданам возможность насладиться длительным отдыхом.

Особое внимание стоит уделить предложению официально сделать 31 декабря выходным днем, что позволит россиянам подготовиться к встрече Нового года без спешки и лишнего стресса. Это изменение призвано улучшить качество празднования, давая больше времени для семейных встреч и друзей.

Майские праздники также претерпят изменения: теперь они будут отмечаться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, обеспечивая ещё два продолжительных периода для отдыха и весенних мероприятий. Кроме того, летние каникулы в июне и осенние в ноябре также будут расширены.

Планируемые праздничные периоды на 2025-2026 годы включают выходные с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года, что гарантирует еще одну продолжительную паузу для отдыха между годами.

Эти изменения поддерживаются Трудовым кодексом России, который уже определяет нерабочие дни в периоды основных национальных праздников.

Это нововведение отражает стремление правительства улучшить социальное благополучие граждан, давая им больше возможностей для отдыха и восстановления. Обсуждение этих предложений продолжается, и многие россияне уже выразили поддержку идеи о более гибком и дружелюбном к отдыху календаре.

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