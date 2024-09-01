"Выходные не будет, этого требует обстановка в стране": в новогодние праздники 2024-2025 внесли изменения

В 2025 году россиян ожидают значительные изменения в расписании праздничных и выходных дней, благодаря новым инициативам Министерства труда РФ. Эти предложения нацелены на то, чтобы сделать отмечание Нового года и майских праздников более удобным и продолжительным для всех граждан.

По новым правилам, официальные новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продолжатся до 8 января. А чтобы у граждан была возможность подготовиться к Новому году, планируют ввести еще один постоянный выходной на 31 декабря.

Майские праздники теперь также будут отмечаться в два этапа: первый с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая, обеспечивая более длительный отдых в весенний период. Изменения коснутся и летних месяцев, предоставляя дополнительные выходные с 12 по 15 июня.

Для перехода с 2025 на 2026 годы, Минтруд планирует установить непрерывные выходные с 31 декабря по 8 января, создавая дополнительные возможности для отдыха и празднования.

Эти нововведения, увеличивающие количество праздничных дней, направлены на повышение качества жизни граждан, позволяя им больше времени проводить с семьей и друзьями, а также способствуя развитию внутреннего туризма. Такой подход к планированию выходных и праздников отражает стремление улучшить социальную и культурную атмосферу в стране, давая каждому возможность полноценно отдохнуть и зарядиться новыми силами для предстоящего года.