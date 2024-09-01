Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Выходные не будет, этого требует обстановка в стране": в новогодние праздники 2024-2025 внесли изменения

В 2025 году россиян ожидают значительные измене...

coffeepapa.ru

Подписаться в Telegram

В 2025 году россиян ожидают значительные изменения в расписании праздничных и выходных дней, благодаря новым инициативам Министерства труда РФ. Эти предложения нацелены на то, чтобы сделать отмечание Нового года и майских праздников более удобным и продолжительным для всех граждан.

По новым правилам, официальные новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продолжатся до 8 января. А чтобы у граждан была возможность подготовиться к Новому году, планируют ввести еще один постоянный выходной на 31 декабря.

Майские праздники теперь также будут отмечаться в два этапа: первый с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая, обеспечивая более длительный отдых в весенний период. Изменения коснутся и летних месяцев, предоставляя дополнительные выходные с 12 по 15 июня.

Для перехода с 2025 на 2026 годы, Минтруд планирует установить непрерывные выходные с 31 декабря по 8 января, создавая дополнительные возможности для отдыха и празднования.

Эти нововведения, увеличивающие количество праздничных дней, направлены на повышение качества жизни граждан, позволяя им больше времени проводить с семьей и друзьями, а также способствуя развитию внутреннего туризма. Такой подход к планированию выходных и праздников отражает стремление улучшить социальную и культурную атмосферу в стране, давая каждому возможность полноценно отдохнуть и зарядиться новыми силами для предстоящего года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

химические вещества применяемые для уничтожения растительности

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

покос травы триммером цена в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Казани в День города произошло 120 аварий

Новости Казани

13 часов назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара
Лонгриды
3 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

5 часов назад

В саммите БРИКС примет участие Новый банк развития

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Казани

5 часов назад

Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для казанского клуба

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане обновили материально-техническую базу 72 деревенских школ
В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей
Новости Татарстана
5 часов назад

В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей

Новости Казани

6 часов назад

Активисты Татарстана навестили многодетные семьи и родных бойца СВО

Новости Казани

6 часов назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

6 часов назад

В Татарстане бывшего начальника колонии-поселения №18 отдали под суд
Как перестать бояться школы: урок для родителей
Интересное в Казани
4 дня назад

Как перестать бояться школы: урок для родителей
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане снизились цены на помидоры