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Выходные будут перенесены из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России внесло ряд важных кор...

deladom.ru

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Министерство труда России внесло ряд важных корректировок в график праздничных дней на следующие два года. Цели изменений четко определены: улучшение баланса между работой и отдыхом граждан, а также эффективное перераспределение выходных дней на календарном листе.

Удлиненные каникулы на Новый год: больше времени для семьи

Одним из ключевых новшеств станет увеличение продолжительности новогодних каникул в 2025 году. Теперь отдых начнется 29 декабря 2024 года и продолжится до 8 января 2025 года. Это изменение даст россиянам шанс не только отметить новогодние праздники в кругу близких, но и хорошо отдохнуть перед новым рабочим годом.

Разделенные майские праздники: подробный план отдыха

Важной корректировкой станет и новый подход к майским праздникам, которые теперь будут разделены на два периода — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это позволит гражданам активно участвовать в мероприятиях, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы, и в полной мере насладиться временем отдыха.

Нововведение: 31 декабря становится выходным

Инициатива сделать 31 декабря официальным выходным днем начнет действовать в 2025 году. Это предложение направлено на то, чтобы каждый смог спокойно подготовиться к встрече Нового года, проведя этот день в теплой домашней атмосфере.

Планируемые выходные на 2025 год включают:

  • 1-7 января: Новогодние каникулы.
  • 22-23 февраля: День защитника Отечества.
  • 8-9 марта: Международный женский день.
  • 1-4 мая и 8-11 мая: Празднование Дня весны и труда, а также Дня Победы.
  • 12-15 июня: День России.
  • 2-4 ноября: День народного единства.
  • 31 декабря: Канун Нового года.

Эти новшества ориентированы на то, чтобы каждый гражданин мог заблаговременно спланировать свой отдых и лучше сбалансировать свои рабочие и личные интересы в течение года. Изменения в календаре выходных и праздников направлены на повышение производительности труда и улучшение качества жизни населения, что отражает заботу Министерства труда о благополучии граждан.

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