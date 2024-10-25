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Вычислена зеркальная Вселенная, которая движется "назад во времени"

Исследователь отметил, что он с коллегой перене...

pixabay.com

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Исследователи Латам Бойл и Нил Турок из Америки предположили, что в мире может существовать зеркальная Вселенная. Авторы думают, что это может объяснить расширение Вселенной.

Об этом один из специалистов рассказал на ресурсе Phys.org.

Нил Турок говорит, что гипотеза зеркала восстанавливает симметрию космоса. К примеру, когда люди смотрят в зеркало, то они видят свое отражение. Сочетание себя и своего отражения в зеркале намного симметрично, чем если бы мы находились одни.

Исследователь отметил, что он с коллегой перенес имеющиеся данные о Вселенной назад через Большой взрыв и "нашел" ее зеркальное отражение. Специалист добавил, они нашли вселенную до взрыва, в которой, время идет совершенно иначе - вспять, и античастиц там гораздо больше, чем частиц.

По словам Нила, он вместе с Бойлом пытался составить простые и проверяемые теории.

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