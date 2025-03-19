Вы сами губите свою капусту: пять соседей, которых нельзя сажать рядом

Если капуста вдруг перестала формировать плотные кочаны или стала жертвой вредителей, проблема может быть не в погоде, а в соседних растениях.

Некоторые культуры вытягивают из почвы полезные вещества, замедляют рост капусты и даже привлекают насекомых-вредителей.

Какие растения мешают капусте?

Петуния и бархатцы – выделяют вещества, замедляющие формирование кочанов.

Укроп – привлекает зонтичную моль и отбирает у капусты азот.

Сельдерей – манит капустную белянку и вытягивает из почвы калий.

Виноград и подсолнух – создают тень, лишая капусту солнечного света.

Полезные соседи для капусты

Шалфей, розмарин, мята – отпугивают гусениц и блошек без химии.

Что делать, если ошибка уже допущена?

Пересадите мешающие растения на другую грядку.

Подкармливайте капусту настоем крапивы (1 кг свежей травы на 10 л воды) и стаканом золы.

Рыхлите почву после полива для насыщения корней кислородом.

Опрыскивайте листья раствором соли (100 г на 10 л воды) – гусеницы уйдут, а капуста не пострадает.

Придерживаясь этих советов, можно вырастить здоровые, крепкие кочаны без химии!

