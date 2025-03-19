Вы сами губите свою капусту: пять соседей, которых нельзя сажать рядом
agroboom.ru
Если капуста вдруг перестала формировать плотные кочаны или стала жертвой вредителей, проблема может быть не в погоде, а в соседних растениях.
Некоторые культуры вытягивают из почвы полезные вещества, замедляют рост капусты и даже привлекают насекомых-вредителей.
Какие растения мешают капусте?
- Петуния и бархатцы – выделяют вещества, замедляющие формирование кочанов.
- Укроп – привлекает зонтичную моль и отбирает у капусты азот.
- Сельдерей – манит капустную белянку и вытягивает из почвы калий.
- Виноград и подсолнух – создают тень, лишая капусту солнечного света.
Полезные соседи для капусты
Шалфей, розмарин, мята – отпугивают гусениц и блошек без химии.
Что делать, если ошибка уже допущена?
- Пересадите мешающие растения на другую грядку.
- Подкармливайте капусту настоем крапивы (1 кг свежей травы на 10 л воды) и стаканом золы.
- Рыхлите почву после полива для насыщения корней кислородом.
- Опрыскивайте листья раствором соли (100 г на 10 л воды) – гусеницы уйдут, а капуста не пострадает.
Придерживаясь этих советов, можно вырастить здоровые, крепкие кочаны без химии!
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