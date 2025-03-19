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Вы сами губите свою капусту: пять соседей, которых нельзя сажать рядом

Если капуста вдруг перестала формировать плотны...

agroboom.ru

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Если капуста вдруг перестала формировать плотные кочаны или стала жертвой вредителей, проблема может быть не в погоде, а в соседних растениях.

Некоторые культуры вытягивают из почвы полезные вещества, замедляют рост капусты и даже привлекают насекомых-вредителей.

Какие растения мешают капусте?

  • Петуния и бархатцы – выделяют вещества, замедляющие формирование кочанов.
  • Укроп – привлекает зонтичную моль и отбирает у капусты азот.
  • Сельдерей – манит капустную белянку и вытягивает из почвы калий.
  • Виноград и подсолнух – создают тень, лишая капусту солнечного света.

Полезные соседи для капусты

Шалфей, розмарин, мята – отпугивают гусениц и блошек без химии.

Что делать, если ошибка уже допущена?

  • Пересадите мешающие растения на другую грядку.
  • Подкармливайте капусту настоем крапивы (1 кг свежей травы на 10 л воды) и стаканом золы.
  • Рыхлите почву после полива для насыщения корней кислородом.
  • Опрыскивайте листья раствором соли (100 г на 10 л воды) – гусеницы уйдут, а капуста не пострадает.

Придерживаясь этих советов, можно вырастить здоровые, крепкие кочаны без химии!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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