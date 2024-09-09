«Вы мошенников пиарите». Что рассказали судьи шоу «Экстрасенсы. Реванш»?

В субботу, 7 сентября, на телеканале ТНТ вновь заиграли магические искры: стартовал второй сезон захватывающего шоу «Экстрасенсы. Реванш». Этот проект открывает двери для участников прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов», предоставляя им шанс на исправление и возможность доказать свои уникальные способности.

Изменения в составе жюри добавили шоу новизны: к Вере Сотниковой и Илье Ларионову присоединились Влад Череватый, победитель 23-го сезона «Битвы», и Олег Шепс, младший брат известного экстрасенса Александра Шепса. Это обновление жюри обещает внести свежие взгляды и подходы в оценку конкурсантов.

Первый выпуск сезона был полон напряжения и неожиданных моментов. Среди участников — Александр Саков, известный как «последний живой колдун деревни Реброво», который занял четвертое место в 24-м сезоне. Он оказался родственником нового члена жюри, Влада Череватого, что вызвало волну сомнений в его несостоятельности среди других членов жюри.

Михаил Филоненко, целитель из пятого сезона, вернулся с книгой «Филоненко берет реванш», и Елена Ивашина, участница 23-го сезона, известная своей спонтанной жертвой в пользу младшего конкурсанта в прошлом сезоне, также вернулись за заслуженной реваншем.

Испытания первого эпизода были наполнены мистикой и вызовами. Участникам предстояло определить среди шести гостей человека с аутизмом, используя свои уникальные методы. Например, Александр Саков прибегнул к ритуалу с кровью и монетами, что вызвало смешанные реакции среди гостей и жюри.

Влад Череватый пытался мешать выполнению задания Еленой Ивашиной, включая использование черной свечи и кладбищенской земли, что стало поводом для обсуждений и споров среди жюри.

В итоге Михаил Филоненко стал единственным, кто успешно справился с заданием, хотя его методы и подходы подверглись критике со стороны жюри.

Этот эпизод не только показал интересные методы экстрасенсов, но и выявил напряженные отношения между участниками и жюри, подогревая интригу на всю оставшуюся часть сезона. Впереди у зрителей ожидается множество захватывающих моментов и непредсказуемых поворотов судьбы участников, стремящихся к победе в реванше, пишет 63.ru.