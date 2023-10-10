Вы будете работать даже в выходные: Роструд огорчил россиян внезапной новостью

Граждан Российской Федерации давно волнует вопрос: имеет ли право работодатель вызывать своих сотрудников на работу в выходные дни? Федеральная служба по труду и занятости ответила на данный вопрос о труде в законные нерабочие дни.

Роструд объяснил, что действующая статья номер 113 Трудового кодекса Российской Федерации не содержит строгих ограничений на вызов работников на выходных, праздничных и нерабочих днях, если того требуют неотложные обстоятельства. То есть наниматель имеет полное право нагружать сверхурочными своих сотрудников в случаях служебной надобности.

Уточним, что, прежде чем вызвать сотрудника на работу в выходные, нужно получить его согласие в письменном виде.