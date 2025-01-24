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ВСУ выпустили по России 24 января более 120 беспилотников за ночь. Есть пострадавшие

Обзор ночной атаки Вооруженных сил Украины на р...

mk.ru

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В ночь на 24 января 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили значительную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на российские регионы, выпустив 121 дрон.

Это действие вызвало масштабный ответ со стороны российской противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила большое количество беспилотников, особенно над Брянской и Рязанской областями.

Детали атаки

Самый большой удар был нанесен по Брянской области, где было уничтожено 37 дронов. Рязанская область стала свидетелем сбития 20 беспилотников, в то время как Курская и Саратовская области пострадали от атаки 17 дронов каждая.

Дополнительно, в небе над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Липецкой областями и Крымом были сбиты меньшие количества БПЛА.

Последствия и реакции

Несмотря на масштабность атаки, сообщений о серьезных разрушениях или жертвах не поступало. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что разрушений нет и никто не пострадал.

В Рязанской области был зарегистрирован пожар в частном доме в результате падения обломков одного из дронов, но также без жертв. Пожары и возгорания, вызванные падающими обломками, были быстро локализованы и ликвидированы.

Технологии и типы БПЛА

Использованные ВСУ беспилотники типа «Лютый» обладают дальностью полета до 1000 километров и оснащены осколочно-фугасными боевыми частями весом до 50 кг, что позволяет им достигать удаленных целей и вызывать значительные повреждения.

Безопасность и защита

Меры ПВО были усилены в ответ на увеличение числа атак дронов, включая активацию плана «Ковер» в аэропортах Москвы и других крупных городах для защиты гражданского авиационного пространства.

Этот инцидент подчеркивает растущее напряжение и необходимость в усилении мер безопасности и разработке новых методов защиты от дронов. Российские власти продолжают оценивать и адаптировать свои оборонительные стратегии для предотвращения будущих атак, сообщает lenta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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