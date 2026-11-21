В Татарстане за последний год количество обращений в контрольные органы из-за деятельности бизнеса снизилось на 41%, а число выявленных нарушений уменьшилось на 48%. Об этом сообщила заместитель министра экономики РТ Гульназ Исмагилова на Форуме контрольных органов – 2026 в Хабаровске.

Благодаря внедрению цифровых инструментов в контрольную деятельность число проверок бизнеса в республике за шесть лет сократилось более чем в пять раз: с 19,2 тысячи в 2019 году до 3,4 тысячи в 2025-м. На секции «Мастер-класс: сервисы контроля для бизнеса» Исмагилова презентовала ИИ-агента «Помощник предпринимателя», который с 2025 года работает в мессенджере МАКС и предоставляет круглосуточную поддержку предпринимателям.

По словам замминистра, за полтора года сервис обработал свыше 46 тысяч запросов. Почти половина обращений касалась планирования и периодичности проверок, около трети — налоговых изменений и требований к продукции. Исмагилова отметила, что профилактический подход позволяет бизнесу получать информацию до проверки, а не после выявления нарушений.

Татарстанская практика признана лучшей региональной и размещена на федеральной платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив. Республика готова делиться наработками с другими регионами, адаптируя решение под законодательство каждого субъекта.