Новости России
· Ульяна Сенько

Всем — и работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о выплате 10 тысяч рублей с 1 ноября

Всем — и работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о выплате 10 тысяч рублей с 1 ноября

aleut.do.am

Подписаться в Telegram

Российским пожилым гражданам сообщили, что можно получить единоразовую выплату 10 000 рублей с 1 ноября 2023 года, но с несколькими условиями, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно словам пенсионного эксперта Сергея Власова, денежный бонус от российского государства смогут получить пенсионеры, отмечающие юбилеи своих свадеб. Отмечается, что выплату смогут получить пожилые граждане, прожившившие в официальном браке более 50 лет без расторжений, так как года предыдущих браков учитываться не будут.

При назначении денежной выплаты также не будут учитываться доходы супругов и их статус: государственный подарок получат и работающие и неработающие пенсионеры, добавил Сергей Власов.

Чтобы получить выплату за долгий брак, нужно подать заявление на данную процедуру в МФЦ или через социальную защиту. А тем, кто уже подал заявление и получил одобрение, деньги начнут поступать на банковские карты с 1 ноября.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

вызвать бригаду по уничтожению вшей

Новости Казани

день назад

В Казани посетители кафе устроили массовую драку из-за девушки

Новости Казани

17 часов назад

В Казани женщину нашли в луже крови после романтического застолья

"занятие паркуром в Санкт-Петербурге"

Новости Казани

10 часов назад

Аэропорт Казани купил за 23 млн рублей земельный участок

Новости Казани

день назад

В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году

Новости Татарстана

день назад

Новый прокурор РТ предложил запретить подросткам посещать кальянные

Новости Казани

14 часов назад

В Казани стоимость проезда могут поднять до 42 рублей
Лонгриды
день назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанец передал бойцам СВО полтонны меда

Новости Татарстана

8 часов назад

Потребность в автокредитах по РТ выросла на 100%
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
9 часов назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

8 часов назад

7,6 млрд рублей направят на строительство «Нэфис Косметикс» в Татарстане

Новости Татарстана

9 часов назад

В магазинах ЛНР появились продукты из Татарстана

Новости Казани

9 часов назад

Московский зоопарк готов предоставить вольер белому мишке из Казани
Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром
Интересное в Казани
6 дней назад

Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром