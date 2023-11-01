Всем — и работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о выплате 10 тысяч рублей с 1 ноября

Российским пожилым гражданам сообщили, что можно получить единоразовую выплату 10 000 рублей с 1 ноября 2023 года, но с несколькими условиями, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно словам пенсионного эксперта Сергея Власова, денежный бонус от российского государства смогут получить пенсионеры, отмечающие юбилеи своих свадеб. Отмечается, что выплату смогут получить пожилые граждане, прожившившие в официальном браке более 50 лет без расторжений, так как года предыдущих браков учитываться не будут.

При назначении денежной выплаты также не будут учитываться доходы супругов и их статус: государственный подарок получат и работающие и неработающие пенсионеры, добавил Сергей Власов.

Чтобы получить выплату за долгий брак, нужно подать заявление на данную процедуру в МФЦ или через социальную защиту. А тем, кто уже подал заявление и получил одобрение, деньги начнут поступать на банковские карты с 1 ноября.