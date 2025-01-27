Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Всем — и работающим, и неработающим: 40 млн российских пенсионеров ждет приятная доплата с 1 февраля

Федеральный бюджет России настроен на возможное...

klerk.ru

Подписаться в Telegram

Федеральный бюджет России настроен на возможное внедрение мер по дополнительной индексации пенсий, как отметила Екатерина Стенякина, член Комитета Госдумы по социальной политике.

Это предложение направлено на улучшение финансового положения пенсионеров в свете последних экономических изменений.

Детали предложения по индексации

На текущий момент страховые пенсии в России уже проиндексированы на 7,3% в 2025 году. Тем не менее, учитывая инфляционные тенденции предыдущего года, которые достигли отметки в 9,52%, правительство рассматривает дополнительное повышение на 2,22%. Это решение должно быть принято до 1 февраля, после чего вступит в силу.

Влияние инфляции на пенсионные выплаты

Инфляция напрямую влияет на покупательную способность пенсионеров, поэтому государственные меры по индексации пенсий призваны минимизировать финансовое давление на старшее поколение. Повышение пенсионных выплат помогает пенсионерам справиться с повышенными ценами и сохранить стабильность своего жизненного уровня.

Комментарий представителя Госдумы

Екатерина Стенякина подчеркнула готовность бюджета к внедрению данных мер:

«Федеральный бюджет, который был тщательно проработан и одобрен парламентом, полностью готов поддержать пенсионеров в этом направлении».

Это заявление укрепляет уверенность в том, что государство предпринимает необходимые шаги для обеспечения социальной защиты пенсионеров.

Практические последствия для пенсионеров

Если доиндексация будет одобрена, пенсионеры получат дополнительное увеличение своих ежемесячных выплат, что позволит им лучше адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Это также демонстрирует активную роль государства в поддержке одной из наиболее уязвимых групп населения.

Дополнительная индексация пенсий в 2025 году — это значимый шаг к повышению качества жизни российских пенсионеров. Решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время, и оно будет иметь долгосрочные последствия для миллионов граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

7 часов назад

Находят хобби и раскрывают душу

санэпидемстанция электросталь телефон

Не у нас

21 час назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Важное в РТ

3 дня назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

ремонт бордюрки на дисках в Москве

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Происшествия

день назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Не у нас

4 часа назад

В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе

Не у нас

18 часов назад

The Guardian: ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток

Не у нас

день назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи
Лонгриды
2 дня назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Январь 2025 года преподнес жителям Татарстана с...

Новости Казани

54 минуты назад

Гонщик из Казани подписал контракт с BMW и выиграл гонку в Абу-Даби

Новости Казани

час назад

В Казани каток на «Черном озере» закрыт

Новости Татарстана

час назад

26 января в 68 лет умер бывший руководитель Ростехнадзора. Его осудили в 2021-м

Новости Татарстана

2 часа назад

4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее
Директора татарстанской фирмы обвинили в уклоне...
Новости Татарстана
час назад

Директора татарстанской фирмы обвинили в уклонении от налогов на 183 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Врач назвал 5 причин, почему большинство людей просыпаются в 4 утра

Новости Татарстана

5 часов назад

Сестры Мухаметшины из Татарстана обошли олимпийских чемпионов в шоу «Титаны»

Новости Казани

5 часов назад

Группа Jukebox Trio из Казани выступила в шоу «Конфетка»
Важное в РТ
6 дней назад

В Казани состоится Domclick Digital Day