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· Ульяна Сенько

Всем без исключения, у кого есть карта «Мир» стоит сделать это до 31 января. Потом будет поздно

Всем без исключения, у кого есть карта «Мир» стоит сделать это до 31 января. Потом будет поздно

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Россиян, которое пользуются банковскими картами, работающими на национальной платежной системе «Мир», предупреждают, что уже после 31 января у них исчезнет возможность воспользоваться выгодными социальными программами.

Владельцам банковских карт «Мир» было уведомлено о наступающем сроке, завершающемся после 31 января. До этого момента предоставляются социальные программы, доступные каждому обладателю данной карты. Тем не менее, в случае неприменения этих программ в настоящее время они станут недоступными.

Согласно данным экспертов, новые сроки были доложены держателям карт "Мир" национальной платежной системой. К до конца января владельцы карт имеют возможность воспользоваться несколькими программами, чтобы получить различные бонусы на свои счета.

Так, до конца текущего месяца обладатели карт смогут воспользоваться скидкой на заказы в маркетплейсе Сбербанка. Электронная платформа предлагает скидку в размере тысячи рублей на каждый первый заказ на сумму от трех тысяч рублей. Это можно осуществить через приложение с использованием промокода или на сайте сервиса при условии, что банковская карта зарегистрирована в программе лояльности.

Также только в январе россиянам начислят кэшбэк за оплату путешествий через один из крупных сервисов по организации поездок. Размер возврата средств составит восемь процентов для обычных карт «Мир» и десять процентов для премиальных карт «Мир Supreme».

Отмечается, что средства будут возвращены на счет, с которого была произведена оплата, в течение пяти-семи рабочих дней. Важно, чтобы участие в программе было зафиксировано до 31 января, иначе получение озвученных бонусов станет невозможным.

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